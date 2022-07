Gattuso: «Milan, scudetto meritato. Io lo avevo capito» (Di giovedì 21 luglio 2022) Rina Gattuso, ex centrocampista e allenatore del Milan, ha fatto i complimenti ai rossoneri per la vittoria dello scudetto Intervistato da Sky, Rino Gattuso ha fatto i complimenti al Milan per lo scudetto vinto: «La storia non si può cancellare, rimane sempre la gioia quando vedi vincere la tua squadra del cuore, quella per la quale tifavi da bambino; ho indossato quella maglia per 500 partite. Non sono rimasto stupito dal loro successo, negli ultimi 5-6 mesi il Milan ha proposto un calcio nuovo e ha sorpreso tutti, avevo capito che poteva fare qualcosa di importante, che era difficile giocare contro di loro. Lo scudetto lo hanno meritato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Rina, ex centrocampista e allenatore del, ha fatto i complimenti ai rossoneri per la vittoria delloIntervistato da Sky, Rinoha fatto i complimenti alper lovinto: «La storia non si può cancellare, rimane sempre la gioia quando vedi vincere la tua squadra del cuore, quella per la quale tifavi da bambino; ho indossato quella maglia per 500 partite. Non sono rimasto stupito dal loro successo, negli ultimi 5-6 mesi ilha proposto un calcio nuovo e ha sorpreso tutti,che poteva fare qualcosa di importante, che era difficile giocare contro di loro. Lolo hanno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

