Firenze, rapina in centro: gli infila un dito in un occhio e gli ruba il portafogli (Di giovedì 21 luglio 2022) Aggredito e rapinato in centro. Indaga la polizia Aggressione e furto nella sera di mercoledì 20 luglio in via Canova a Firenze . La vittima è un fiorentino di 18 anni che, poco prima della mezzanotte,... Leggi su lanazione (Di giovedì 21 luglio 2022) Aggreto in. Indaga la polizia Aggressione e furto nella sera di mercoledì 20 luglio in via Canova a. La vittima è un fiorentino di 18 anni che, poco prima della mezzanotte,...

rep_firenze : Finge di essere il postino e rapina un'anziana in casa [aggiornamento delle 16:05] - Alessio19521436 : RT @rihitster: FIRENZE: TUNISINO PICCHIA UN TURISTA E LO RAPINA DEL CELLULARE, POI LO OBBLIGA A PRELEVARE SOLDI CON IL BAMCOMAT PER RESTITU… - anna_bellavista : RT @rihitster: FIRENZE: TUNISINO PICCHIA UN TURISTA E LO RAPINA DEL CELLULARE, POI LO OBBLIGA A PRELEVARE SOLDI CON IL BAMCOMAT PER RESTITU… - LuigiDonfrance1 : RT @rihitster: FIRENZE: TUNISINO PICCHIA UN TURISTA E LO RAPINA DEL CELLULARE, POI LO OBBLIGA A PRELEVARE SOLDI CON IL BAMCOMAT PER RESTITU… - cindykia25644 : RT @rihitster: FIRENZE: TUNISINO PICCHIA UN TURISTA E LO RAPINA DEL CELLULARE, POI LO OBBLIGA A PRELEVARE SOLDI CON IL BAMCOMAT PER RESTITU… -