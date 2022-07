Due amici provano il simulatore di crampi mestruali: il video Tiktok diventa virale (Di giovedì 21 luglio 2022) Per eliminare lo stigma attorno alla discussione sul dolore mestruale, l’azienda Somedays ha organizzato uno stand durante il festival Calgary Stampede, in Canada, in cui ha fatto provare un simulatore di crampi mestruali a una serie di uomini, che si sono offerti volontari. I video dell’evento sono rapidamente diventati virali su Tiktok, specialmente quello di due amici che si sono prestati alla prova. @getsomedays Its the shaky yeehaw for us ? #periodpain #periodtips #periodTiktok #endo #endometriosis #periodsimulator ? original sound - @somedays Nel filmato i due ragazzi non sono immuni dal dolore, anzi. Quasi sbalorditi, tra smorfie e occhi spalancati, appaiono sorpresi dal constatare quanto effettivamente possano fare male i ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 21 luglio 2022) Per eliminare lo stigma attorno alla discussione sul dolore mestruale, l’azienda Somedays ha organizzato uno stand durante il festival Calgary Stampede, in Canada, in cui ha fatto provare undia una serie di uomini, che si sono offerti volontari. Idell’evento sono rapidamenteti virali su, specialmente quello di dueche si sono prestati alla prova. @getsomedays Its the shaky yeehaw for us ? #periodpain #periodtips #period#endo #endometriosis #periodsimulator ? original sound - @somedays Nel filmato i due ragazzi non sono immuni dal dolore, anzi. Quasi sbalorditi, tra smorfie e occhi spalancati, appaiono sorpresi dal constatare quanto effettivamente possano fare male i ...

