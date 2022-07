Dottoressa no vax al pronto soccorso e madre di 4 figli, non poteva essere sospesa (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI Dovrà essere reintegrata in servizio una Dottoressa no vax, dirigente medico del pronto soccorso all'ospedale di Tempio Pausania, in Sardegna, e madre di quattro bambini piccoli che la Asl 2 di Olbia aveva sospeso dal servizio lo scorso 26 aprile. L'azienda sanitaria dovrà anche corrisponderle stipendi e contributi arretrati. L'ha deciso la giudice Eleonora Carsana della sezione civile del tribunale di Tempio Pausania, cui la Dottoressa L.B., rappresentata dall'avvocata del foro di Sassari Liliana Pintus, aveva presentato ricorso urgente il 26 maggio scorso, nell'impossibilità di mandare avanti la famiglia, dato che il marito è dipendente di una società in stato di crisi. Quello di L.B. non è il primo caso di reintegro di un medico no vax sospeso in Sardegna. A Sassari a giugno ... Leggi su agi (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI Dovràreintegrata in servizio unano vax, dirigente medico delall'ospedale di Tempio Pausania, in Sardegna, edi quattro bambini piccoli che la Asl 2 di Olbia aveva sospeso dal servizio lo scorso 26 aprile. L'azienda sanitaria dovrà anche corrisponderle stipendi e contributi arretrati. L'ha deciso la giudice Eleonora Carsana della sezione civile del tribunale di Tempio Pausania, cui laL.B., rappresentata dall'avvocata del foro di Sassari Liliana Pintus, aveva presentato ricorso urgente il 26 maggio scorso, nell'impossibilità di mandare avanti la famiglia, dato che il marito è dipendente di una società in stato di crisi. Quello di L.B. non è il primo caso di reintegro di un medico no vax sospeso in Sardegna. A Sassari a giugno ...

