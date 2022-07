Don Matteo, Se mi vuoi bene o l’opera Carmen? La tv del 21 luglio (Di giovedì 21 luglio 2022) Per la prima serata in tv, giovedì 21 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Non dire falsa testimonianza”: una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapere chi è stato: Don Matteo, suo padre! L’accusa è doppiamente sconvolgente…”. RaiTre alle 21.20 Rai Cultura, Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona presentano “La Grande Opera all’Arena di Verona – Carmen”. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà il talk-show “Zona bianca“, mentre su La7 alle 20.35 “In onda“. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il mio amico Jeff”; su Canale5 alle 21.30 “Se mi vuoi bene”; su Rai4 alle 21.20 “Il regno del fuoco”; su La5 alle 21.05 ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 luglio 2022) Per la prima serata in tv, giovedì 21su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Non dire falsa testimonianza”: una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapere chi è stato: Don, suo padre! L’accusa è doppiamente sconvolgente…”. RaiTre alle 21.20 Rai Cultura, Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona presentano “La Grande Opera all’Arena di Verona –”. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà il talk-show “Zona bianca“, mentre su La7 alle 20.35 “In onda“. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il mio amico Jeff”; su Canale5 alle 21.30 “Se mi”; su Rai4 alle 21.20 “Il regno del fuoco”; su La5 alle 21.05 ...

AnnamariaBernu2 : ??Anna e Marco ?? 'Volevamo solo essere felici' Noi questa felicità la vogliamo raccontata in Don Matteo 14… - valeriadelvasto : RT @cugusi1952: RAI 1 in un giorno cosi importante per il paese sospende la diretta per farci vedere una replica di Don Matteo. Cosa dovre… - ParliamoDiNews : `Don Matteo 12` RaiPlay episodio 7 (VIDEO) - Imbucato Speciale #donmatteo12 #programmitv #puntata #puntate #Rai1… - mari__traveller : RT @__irishrose: Dopo stasera io ora aspetto solo la scena madre e per scena madre intendo lui ferito o rapito (è per la gloria, non siamo… - pregaudio : Vangelo del 21 Luglio 2022: Matteo 13,10-17 con il commento di don Franco Mastrolonardo -