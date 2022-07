Di Maio si è iscritto a LinkedIn | il racconto della crisi di governo attraverso i meme

(Di giovedì 21 luglio 2022) Dissacranti e non politically correct, ma proprio per questo ci piacciono e hanno successo. Ihanno colonizzato la comunicazione e ogni tematica, dalla cronaca rosa alla politica, è trattata sui social in modalità più o...

VPrivaci : RT @GianniCuperIoPD: Di Maio si è iscritto a LinkedIn. - tint_adree : RT @GianniCuperIoPD: Di Maio si è iscritto a LinkedIn. - rosydesimone1 : RT @Cambiacasacca: Di Maio s'é già iscritto a Linkedin? - DeViLJaVaN : RT @Cambiacasacca: Di Maio s'é già iscritto a Linkedin? - attilascuola : RT @GianniCuperIoPD: Di Maio si è iscritto a LinkedIn. -

RaiNews

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, incontrando i cronisti fuori Montecitorio. 12:... I cardini della storia gloriosa del Partito popolare europeo, a cui mi onoro di essere, ...In autunno i pm milanesi avevano giànel registro degli indagati un altro pezzo grosso: l'...della procura di Siena per riciclaggio era stato espulso dall'allora capo politico Luigi Di... La ripartenza del Movimento, Conte: "Luigi Di Maio non si deve permettere di minare l'onore del M5s" Alfonso Bonafede è critico nei confronti di Giuseppe Conte e triste per l'addio dell'amico Di Maio dal Movimento ...La parabola dell’ex premier: da statista che liquida il Salvini del Papeete al ritorno di una copia sbiadita dei tempi del vaffa ...