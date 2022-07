Cina, pronto l’assalto a Taiwan dopo le lezioni in Ucraina (Di giovedì 21 luglio 2022) La guerra scoppiata in Ucraina non pare possa essere l’unica a caratterizzare questo 2022. Infatti all’orizzonte un nuovo conflitto è pronto a prendere piede, coinvolgendo tutte le potenze mondiali. Ne è sicuro il capo della CIA William Burns, che all’Aspen Security Forum ha palesato dubbi sulle intenzioni della Cina. Secondo lui infatti, il più grande stato asiatico ha intenzione di sferrare un massiccio attacco a Taiwan, così da riprendere i territori separati. “La questione non è più se la leadership cinese sceglierà di usare la forza contro Taiwan nei prossimi anni, ma quando e come lo farà. Tali rischi ci sembrano in aumento con il passare del decennio.” Così Burns mostra i suoi dubbi sulla situazione in rapido mutamente in oriente. Il capo della CIA ritiene però che solo una cosa sta facendo ... Leggi su zon (Di giovedì 21 luglio 2022) La guerra scoppiata innon pare possa essere l’unica a caratterizzare questo 2022. Infatti all’orizzonte un nuovo conflitto èa prendere piede, coinvolgendo tutte le potenze mondiali. Ne è sicuro il capo della CIA William Burns, che all’Aspen Security Forum ha palesato dubbi sulle intenzioni della. Secondo lui infatti, il più grande stato asiatico ha intenzione di sferrare un massiccio attacco a, così da riprendere i territori separati. “La questione non è più se la leadership cinese sceglierà di usare la forza contronei prossimi anni, ma quando e come lo farà. Tali rischi ci sembrano in aumento con il passare del decennio.” Così Burns mostra i suoi dubbi sulla situazione in rapido mutamente in oriente. Il capo della CIA ritiene però che solo una cosa sta facendo ...

