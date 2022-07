Calciomercato, colpo di scena Ronaldo: “Nella sua testa…” (Di giovedì 21 luglio 2022) Le parole di Bruno Fernandes sul futuro di Cristiano Ronaldo lasciano poche interpretazioni Cristiano Ronaldo ha fatto sapere al Manchester United di voler andar via per continuare a giocare la Champions League. Per il portoghese, giocare Nella coppa più importante è fondamentale per battere i record personali e per una questione d’immagine. E’ un’azienda e Questo articolo è comparso Nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 21 luglio 2022) Le parole di Bruno Fernandes sul futuro di Cristianolasciano poche interpretazioni Cristianoha fatto sapere al Manchester United di voler andar via per continuare a giocare la Champions League. Per il portoghese, giocarecoppa più importante è fondamentale per battere i record personali e per una questione d’immagine. E’ un’azienda e Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

