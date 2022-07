Alex Nuccetelli esce allo scoperto: "Ho mentito per difendere Francesco Totti", ecco tutta la verità su Noemi Bocchi e Totti (Di giovedì 21 luglio 2022) Alex Nuccetelli, amico del pupone, ammette di aver mentito su alcuni dettagli della vita privata di Totti. Alex Nuccetelli ammette di aver mentito sulla vicenda Totti-Bocchi per proteggere il pupone La vicenda della seprazione che riguarda Francesco Totti e Ilay Blasi è ancora calda. E più passa il tempo, più nuovi particolari la arricchiscono. Stavolta la scacchiera si riempie di un nuovo pedone, il cui nome era già comparso in precedenza. Si tratta di Alex Nuccetelli. L'amico del pupone ci mette a parte di alcune succulente novità sulla vicenda. I protagonisti sono Noemi Bocchi e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 21 luglio 2022), amico del pupone, ammette di aversu alcuni dettagli della vita privata diammette di aversulla vicendaper proteggere il pupone La vicenda della seprazione che riguardae Ilay Blasi è ancora calda. E più passa il tempo, più nuovi particolari la arricchiscono. Stavolta la scacchiera si riempie di un nuovo pedone, il cui nome era già comparso in precedenza. Si tratta di. L'amico del pupone ci mette a parte di alcune succulente novità sulla vicenda. I protagonisti sonoe ...

ilgiornale : Alex Nuccetelli è tornato a parlare dell'addio tra Ilary e Totti, sostenendo che sarebbe stata la conduttrice a met… - BITCHYFit : Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti, in tv: “Non si sono lasciati a causa di terze persone” - tempoweb : 'Non sono stato io'. Totti e Ilary, l'amico di famiglia sgancia la bomba su Noemi - infoitcultura : Alex Nuccetelli sulla separazione tra Totti e Ilary: “Credo che…” - IsaeChia : Alex Nuccetelli sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: “Secondo me non è vero che ci sono terze perso… -