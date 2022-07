Ucraina, Lavrov: "Gli obiettivi russi non si concentrano piu' solo a est" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gli obiettivi militari della russia in Ucraina non sono piu' focalizzati "solo" sull'est del Paese, afferma il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. "La geografia e' diversa ora. Non si tratta ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Glimilitari dellaa innon sono piu' focalizzati "" sull'est del Paese, afferma il ministro degli Esteri russo Sergei. "La geografia e' diversa ora. Non si tratta ...

