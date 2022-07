Quel video compromettente che non avresti mai dovuto fare (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tra tutte le condotte illecite che possono avvenire tramite l’utilizzo dei sistemi informatici, una delle più odiose è certamente il revenge porn, situazione in cui, in assenza di consenso della vittima, avviene la diffusione di video o immagini compromettenti che la raffigurano in atteggiamenti intimi espliciti di natura sessuale. Secondo uno studio condotto su un campione di 2.000 persone tra la fine di aprile e l’inizio di maggio su incarico dell’associazione no profit Permesso Negato, che studia il fenomeno e dà sostegno alle vittime nel nostro paese, quasi la metà considera la condivisione non consensuale di materiale intimo come uno dei temi più preoccupanti nella sfera della sicurezza informatica, subito dopo il furto di dati personali e le truffe online. Un dato alquanto preoccupante, se paragonato al fatto che l’84% di chi ha condiviso questo tipo di materiale ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tra tutte le condotte illecite che possono avvenire tramite l’utilizzo dei sistemi informatici, una delle più odiose è certamente il revenge porn, situazione in cui, in assenza di consenso della vittima, avviene la diffusione dio immagini compromettenti che la raffigurano in atteggiamenti intimi espliciti di natura sessuale. Secondo uno studio condotto su un campione di 2.000 persone tra la fine di aprile e l’inizio di maggio su incarico dell’associazione no profit Permesso Negato, che studia il fenomeno e dà sostegno alle vittime nel nostro paese, quasi la metà considera la condivisione non consensuale di materiale intimo come uno dei temi più preoccupanti nella sfera della sicurezza informatica, subito dopo il furto di dati personali e le truffe online. Un dato alquanto preoccupante, se paragonato al fatto che l’84% di chi ha condiviso questo tipo di materiale ...

