Pubblicità

ANSA_med : Energia: Macron riceve presidente emirati ben-Zayed. Ong, 'denunciare violazioni diritti umani' | #ANSA - ANSA_med : Energia: Macron riceve presidente emirati ben-Zayed. Ong, 'denunciare le violazioni dei diritti umani' | #ANSA - ANSA_med : Energia: Macron riceve presidente emirati ben-Zayed - CalanniLoris : @davidefaraone Johnson si è dimesso per scandali sessuali e dimissioni dei ministri. Macron sconfitto alle urne e D… -

Agenzia ANSA

Ricevendo all'Eliseo il presidente palestinese, Mahmoud Abbas,ha osservato che "la violenza e il terrorismo, perdurano in Medio Oriente". Ha quindi invocato "la ripresa del dialogo politico ...Mentre dall'Eliseo arrivano gli appelli del presidentea non umiliare la Russia di Putin, ...di New York fosse diciassette volte più numerosa dell'esercito di Podgorica e che da solaun ... Macron riceve Abbas, no alternative a negoziati di pace - Europa Il presidente francese, Emmanuel Macron, invoca una ripresa dei negoziati di Pace in Medio Oriente, ricordando che nuove violenze rischiano di scoppiare "in ogni momento". (ANSA) ...Roma, 19 lug. (askanews) - In occasione della visita di Yair Lapid, ha affermato che "non c'era alternativa a una ripresa del dialogo politico tra israeliani e palestinesi". E aveva espresso la sua "d ...