M5S | «Togliamo il disturbo» | Castellone annuncia al Senato che i grillini non partecipano al voto di fiducia

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il M5S non parteciperà aldisulla risoluzione Casini, per il proseguimento del governo Draghi. Adrlo è stata la capogruppo, Mariolina, al termine di un intervento che ha mantenuto i consueti toni vittimisti assunti dai pentastellati nel corso di questa crisi e giunto dopo che già Lega e Forza Italia avevanoto la non partecipazione al. «Prendiamo atto che l’idea che è venuto meno il patto diè condivisa anche da altre forze di maggioranza che vogliono il M5S fuori dal governo», ha detto, aggiungendo che «il». La decisione di M5S, Forza Italia e Lega di non partecipare al, pallottoliere alla mano, dovrebbe far ...

La7tv : #SpecialeTGLA7 La dichiarazione di voto di Maria Domenica Castellone (M5S): 'Togliamo il disturbo, ma continueremo… - Lucia23670081 : RT @ultimenotizie: 'In questi 18 mesi sono state smantellate tutte le nostre misure', attacca la capogruppo #M5S Castellone, intervenendo… - mebufalino : RT @La7tv: #SpecialeTGLA7 La dichiarazione di voto di Maria Domenica Castellone (M5S): 'Togliamo il disturbo, ma continueremo le nostra bat… - FedericoVice99 : RT @VeroDeRomanis: #Castellone (M5S) “prendiamo atto che il problema siamo noi e togliamo il disturbo ma rassicurammo i cittadini che ci sa… - paolo_r_2012 : RT @BrunellaBB: Togliamo il disturbo, hanno detto i grillini. #M5S non partecipa al voto #crisidigoverno -

Mariolina Castellone, capogruppoal Senato, lo dice in sede di dichiarazioni di voto sulla ... dice Castellone, quindi "il disturbo". Ore 19.10 - Lega: non votiamo La Lega non parteciperà ...Il problema non è lei, ma l'asse PD -che ha creato solo fibrillazioni in questo Governo ". Il ... con mozioni che chiedono di farci fuori dal Governo; noiil disturbo e non partecipiamo ...Crisi di governo e voto di fiducia in diretta. «Siamo qui perché lo hanno chiesto gli italiani. Partiti siete pronti a ricostruire ...ROMA – “Noi togliamo il disturbo. Oggi non partecipiamo al voto di questa risoluzione”. Lo ha detto la capogruppo del M5s al Senato, Mariolina Castellone, in dichiarazione di voto sulla questione di f ...