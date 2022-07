Lei non può avere figli e lui la picchia con una canna da pesca (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Lui vuole un figlio, lei non riesce ad averne e le liti diventano quotidiane all'interno di una coppia di un piccolo centro della provincia di Benevento. Per due anni un 33enne avrebbe insultato, minacciato e picchiato la compagna di 30 anni. L'ultimo episodio risale a due giorni fa, quando il 33enne si è avventato sulla donna con una canna da pesca, colpendola più volte alle gambe e alla schiena. La donna, cui, il compagno aveva proibito l'uso del cellulare, è riuscita a scappare e si è rivolta ai carabinieri del comando provinciale di Benevento, raccontando delle continue vessazioni e aggressioni. Per l'uomo, il sostituto procuratore Maria Gabriella di Lauro ha emesso un provvedimento di fermo: è stato arrestato per lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e minacce. Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Lui vuole uno, lei non riesce ad averne e le liti diventano quotidiane all'interno di una coppia di un piccolo centro della provincia di Benevento. Per due anni un 33enne avrebbe insultato, minacciato eto la compagna di 30 anni. L'ultimo episodio risale a due giorni fa, quando il 33enne si è avventato sulla donna con unada, colpendola più volte alle gambe e alla schiena. La donna, cui, il compagno aveva proibito l'uso del cellulare, è riuscita a scappare e si è rivolta ai carabinieri del comando provinciale di Benevento, raccontando delle continue vessazioni e aggressioni. Per l'uomo, il sostituto procuratore Maria Gabriella di Lauro ha emesso un provvedimento di fermo: è stato arrestato per lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e minacce.

