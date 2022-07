Il braccio di ferro sul rigassificatore a Piombino (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Nel corso della crisi di Governo il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha indicato tra gli obiettivi principali del futuro esecutivo la necessità di completare il percorso per l'indipendenza energetica attraverso la nave rigassificatrice a Piombino, in provincia di Livorno. "Si tratta di impianti sicuri - ha spiegato il premier durante l'intervento in Senato - essenziali per il nostro fabbisogno energetico e per la tenuta del nostro tessuto produttivo. Dobbiamo ultimare l'installazione del rigassificatore di Piombino entro la prossima primavera, è una questione di sicurezza nazionale". Il progetto del rigassificatore, il secondo in Toscana insieme alla piattaforma offshore Olt a Livorno, è al centro, infatti, di un braccio di ferro tra il presidente della Regione Toscana, ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Nel corso della crisi di Governo il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha indicato tra gli obiettivi principali del futuro esecutivo la necessità di completare il percorso per l'indipendenza energetica attraverso la nave rigassificatrice a, in provincia di Livorno. "Si tratta di impianti sicuri - ha spiegato il premier durante l'intervento in Senato - essenziali per il nostro fabbisogno energetico e per la tenuta del nostro tessuto produttivo. Dobbiamo ultimare l'installazione deldientro la prossima primavera, è una questione di sicurezza nazionale". Il progetto del, il secondo in Toscana insieme alla piattaforma offshore Olt a Livorno, è al centro, infatti, di unditra il presidente della Regione Toscana, ...

