Giulia Stabile a Tu Si Que Vales: confermata nel cast accanto a Belen (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per il secondo anno consecutivo, Maria De Filippi ha confermato Giulia Stabile nel cast di Tu Si Que Vales. L'ex vincitrice di Amici siederà accanto a Belen Rodriguez, Martin castrogiovanni e Alessio Sakara. Nei giorni scorsi si era parlato di un cambio di ruolo per la ballerina e la sua sostituzione con Albe. Il giovane cantante, arrivato tra i finalisti di Amici 21, non figurerà nel cast del talent show dei sabati sera autunnali di Canale 5. L'annuncio di Davide Maggio sulla Stabile fuori da Tu Si Que Vales aveva scatenato un polverone di polemiche sui social.

