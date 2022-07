Gazzetta – Sampdoria, Pjaca è sempre più vicino: i piani della società, il contributo della Juve e la voglia di riscatto | Primapagina (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-19 16:10:27 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: Una nuova opportunità per Marko Pjaca. Il croato è a un passo dalla Sampdoria, quella che sarebbe la sua quinta squadra italiana. In nessuna di queste il giocatore della Juve ha convinto. Tanti guizzi, tante promesse ma pochi risultati. Ora a rivitalizzarlo ci proverà Giampaolo che l’ha inseguito a lungo e lo sta per portare a Genova, stavolta sponda Sampdoria. SITUAZIONE – Reduce dal prestito della scorsa stagione al Torino, Pjaca non è stato riscattato dal club di Cairo e si è messo di nuovo a disposizione dei bianconeri, proprietari del cartellino. Il suo contratto con la Juve però scade nel giugno del 2023 ed entrambe le parti sanno che ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-19 16:10:27 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: Una nuova opportunità per Marko. Il croato è a un passo dalla, quella che sarebbe la sua quinta squadra italiana. In nessuna di queste il giocatoreha convinto. Tanti guizzi, tante promesse ma pochi risultati. Ora a rivitalizzarlo ci proverà Giampaolo che l’ha inseguito a lungo e lo sta per portare a Genova, stavolta sponda. SITUAZIONE – Reduce dal prestitoscorsa stagione al Torino,non è stato riscattato dal club di Cairo e si è messo di nuovo a disposizione dei bianconeri, proprietari del cartellino. Il suo contratto con laperò scade nel giugno del 2023 ed entrambe le parti sanno che ...

Pubblicità

parmagiani_id : (ParmaLive) Koran Gazzetta di Parma: 'Skuad menipis: Colombi ke Reggina, Ingless ke Sampdoria?' - Ravaglismo : RT @Gazzetta_it: Viaggio in casa Samp, l’unica squadra senza acquisti in Serie A #calciomercato - fabio_addeo : RT @Gazzetta_it: Viaggio in casa Samp, l’unica squadra senza acquisti in Serie A #calciomercato - sportli26181512 : Viaggio in casa Samp, l’unica squadra senza acquisti in Serie A: Viaggio in casa Samp, l’unica squadra senza acquis… - Gazzetta_it : Viaggio in casa Samp, l’unica squadra senza acquisti in Serie A #calciomercato -