“Ci siamo allontanati” | shock Ignazio Moser | la crisi è stata confermata

Leggi su direttanews

(Di mercoledì 20 luglio 2022) L’ex gieffino ed ex naufragoha rilasciato alcune inaspettate dichiarazioni: il loro rapporto è stato messo a dura prova La rivelazione di(screenshot Twitter)In questi giorniha raggiunto un punto per lui di svolta ovvero quello dei 30 anni. Per l’occasione, l’ex gieffino ha organizzato una grande festa in Puglia con parenti ed amici. Un momento importante per lui ma anche di grandi bilanci. I suoi 30 anni sono stati infatti l’occasione per fare il punto su quanto fatto in passato, sul suo presente ma soprattutto sui piani per il suo futuro. Lo ha dichiarato anche nel corso di una recente intervista al settimanale Chi a cui ha anche rivelato alcuni dettagli suo suo rapporto con Cecilia Rodriguez. I due sono ormai uniti da cinque anni e sui ...