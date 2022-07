Bellinazzo: “Autofinanziamento non sostenibile per club come l’Inter” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Marco Bellinazzo sulla politica economica dell’Inter Il giornalista del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, è intervenuto alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati. Tra gli argomenti toccati ampi spazi dedicati all’Inter, all’indomani del doppio colpo mancato Dybala-Bremer. Ecco le parole del giornalista. “Da un lato abbiamo un gruppo Suning che fa fatturati importanti ma su cui la famiglia Zhang ha sempre meno presa e dell’altra una decisione che la famiglia dovrà prendere al di là delle vicissitudini importanti dei 255 milioni su cui si esprimeranno i tribunali”. “La verità è che un club come l’Inter può resistere per qualche anno con l’Autofinanziamento, poi il conto bisogna pagarlo: la garanzia per i tifosi è il fatto che le proprietà che ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Marcosulla politica economica delIl giornalista del Sole 24 Ore, Marco, è intervenuto alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati. Tra gli argomenti toccati ampi spazi dedicati al, all’indomani del doppio colpo mancato Dybala-Bremer. Ecco le parole del giornalista. “Da un lato abbiamo un gruppo Suning che fa fatturati importanti ma su cui la famiglia Zhang ha sempre meno presa e dell’altra una decisione che la famiglia dovrà prendere al di là delle vicissitudini importanti dei 255 milioni su cui si esprimeranno i tribunali”. “La verità è che unpuò resistere per qualche anno con l’, poi il conto bisogna pagarlo: la garanzia per i tifosi è il fatto che le proprietà che ...

