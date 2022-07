A Ravenna torna la classe Optimist con il Campionato Italiano a squadre

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Pioggia di appuntamenti per lain Italia. Dopo il successo ottenuto dai velisti azzurri al Mondiale di Bodrum, con il bronzo ottenuto dal giovane Francesco Carrieri, e in attesa dell’inizio dei Campionati Europei di fine mese, prende il via da domani fino a venerdì, il. L’evento è ospitato dal Circolo Velicote e precede la quarta tappa del TrofeoItalia Kinder Joy of Moving, in programma dal 23 al 25 luglio. I partecipanti alSono 16 i team ai blocchi di partenza. Francesco Carrieri insieme alla squadra del CV Bari prenderà parte alla manifestazione. A lui si aggiungono Niccolò Pulito con il Tognazzi Marine Village, Giuseppe ...