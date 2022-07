WWE | Raw si apre in modo inusuale con un messaggio di Titus O’Neil

(Di martedì 19 luglio 2022) La WWE negli ultimi anni si è sempre posta come all’avanguardia nelle politiche di inclusione ed uguaglianza. Inabbastanzaper i programmi WWE,è apparso per dare il via alla puntata di WWE Raw di stasera, dichiarando che la compagnia è un rifugio sicuro per le persone di ogni estrazione sociale. La star della WWE e Ambasciatore Globale della compagnia è apparso in apertura dello show per consegnare un promo, parlando di come la nomina ad Ambasciatore Globale e il suo ruolo sia quello di assicurarsi di diffondere la buona volontà in tutto il mondo. Ha sottolineato il sostegno che la compagnia dà alle famiglie e alle comunità, poi ha detto che la WWE è uno spazio sicuro in cui non si discute di religione o politica. Ha aggiunto che la WWE è un rifugio sicuro indipendentemente ...

Pubblicità

CANITO98377926 : RT @WWEPPorn: Lana’s bikini outta control?? #WWE #Raw #SDLive #Fastlane - TSOWrestling : #WomensTitle in palio, il ritorno di Logan Paul e molto altro a #WWERAW #TSOW // #TSOS - ACGWWE : RT @WWEItalia: .@BeckyLynchWWE è costata a @BiancaBelairWWE lo scorso match contro @CarmellaWWE, interferirà ancora nel loro rematch titola… - SpazioWrestling : WWE: Un altro grande successo per Raw (18 luglio) #RAW #WWE - LilyJean99 : RT @WWEItalia: .@BeckyLynchWWE è costata a @BiancaBelairWWE lo scorso match contro @CarmellaWWE, interferirà ancora nel loro rematch titola… -

Tuttowrestling

... la World Championship Wrestling (Wcw), che inizia a comprare tutti i maggiori talenti dellae lancia un suo programma settimanale, Nitro, in diretta concorrenza con quello. Il periodo ...... il grande ritorno dellain UK a 30 anni di distanza. Drew McIntyre è stato l'ambasciatore di ... assieme ae SmackDown, sono disponibili con il commento in italiano su ogni settimana su ... WWE Raw Report 18/07/2022 - Logan Paul è al MizTV La WWE negli ultimi anni si è sempre posta come all'avanguardia nelle politiche di inclusione ed uguaglianza. In modo abbastanza inusuale per i programmi WWE, Titus O'Neil è apparso per dare il via al ...Logan Paul was attacked by Ciampa on WWE Raw moments after his SummerSlam match with The Miz was made official. The controversial YouTuber – who made his in-ring debut at WrestleMania 38 in April ...