Wta Palermo 2022, Caroline Garcia: “Io favorita? Non conosco il tabellone e non so chi gioca” (Di martedì 19 luglio 2022) “La chiave dopo aver perso il primo set è che sono stata più aggressiva, sono avanzata nel campo e ho commesso meno errori rispetto al primo set”. Lo ha detto Caroline Garcia in conferenza stampa dopo aver battuto la connazionale francese Chloe Paquet nel primo turno del torneo Wta di Palermo 2022: “E’ sempre molto spiacevole non sfruttare alcune occasioni, lei ha servito bene e io sono state brava a concentrarmi sul punto successivo. Problemi con la seconda? Non ho fatto nessun doppio fallo, lei non è stata particolarmente aggressiva in risposta, credo di aver mischiato bene le mie carte”. La numero cinque del seeding, complice anche il forfait di Trevisan, è una delle favorite: “Non conosco il tabellone, non so nemmeno chi gioca. Sono la testa di serie numero 5 e ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) “La chiave dopo aver perso il primo set è che sono stata più aggressiva, sono avanzata nel campo e ho commesso meno errori rispetto al primo set”. Lo ha dettoin conferenza stampa dopo aver battuto la connazionale francese Chloe Paquet nel primo turno del torneo Wta di: “E’ sempre molto spiacevole non sfruttare alcune occasioni, lei ha servito bene e io sono state brava a concentrarmi sul punto successivo. Problemi con la seconda? Non ho fatto nessun doppio fallo, lei non è stata particolarmente aggressiva in risposta, credo di aver mischiato bene le mie carte”. La numero cinque del seeding, complice anche il forfait di Trevisan, è una delle favorite: “Nonil, non so nemmeno chi. Sono la testa di serie numero 5 e ...

Pubblicità

sportface2016 : #WtaPalermo, #Garcia: 'Io favorita? Non conosco il tabellone e non so chi gioca' - palermo24h : WTA Palermo 2022, Elisabetta Cocciaretto domina il derby contro Sara Errani – OA Sport - SuperTennisTv : ???? #WTA Palermo Le italiane al 2° turno Paolini 6-3 6-1 Schmiedlova Cocciaretto 6-1 6-0 Errani Bronzetti 6-3 6-3… - zazoomblog : LIVE – Errani-Cocciaretto 1-6 0-6 primo turno Wta Palermo 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Errani-Cocciaretto #primo… - Eurosport_IT : COCCIARETTO VINCE IL DERBY AZZURRO ???? La marchigiana batte in 2 set Sara Errani agli Open di Palermo e passa il t… -