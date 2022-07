Udinese | tegola per Sottil | le condizioni di Arslan

Pubblicità

SPORTFACE.IT

... a settembre arriva infatti l'infortunio al polso di Mike Maignan, unaimprevista che ... prosegue con il gol di braccio non annullato a Udogie contro l'e si trascina fino ad aprile con ...per l'allenatore Davide Nicola, in vista della sfida di domenica sera all'Arechi tra Salernitana e. Luigi Sepe si è infortunato. Il portiere granata ha lasciato la seduta mattutina di ... LIVE – Udinese-Iliria Ljubljana 3-0, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) L’Udinese perde Arslan per diversi giorni: il centrocampista si è infortunato nell’amichevole disputata due giorni faù L’Udinese perde Arslan per diversi giorni: il centrocampista si è infortunato nel ...Come riporta Il Messaggero Veneto, nelle ultime ore il Real Betis si sarebbe fatto avanti, offrendo all’Udinese ben 15 milioni di euro per il 75% del cartellino. La risposta immediata non sarebbe ...