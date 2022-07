Terracina. Falsi, frodi e balneazione non in regola: diversi beni sequestrati, arrestate 6 persone (Di martedì 19 luglio 2022) Terracina. Una giornata a dir poco movimentata quella di oggi, 19 luglio, per la cittadina di mare. Oltre al terremoto politico che ha scosso l’amministrazione portando all’arresto del Primo Cittadino, adesso arrivano anche gli esiti di alcune indagini condotte dalla Guardia Costiera e dai Carabinieri. Rispetto a quest’ultime le suddette forze dell’ordine hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, con cui sono stati disposti gli arresti domiciliari per 6 persone e nei confronti di altre 7, divieti di dimora — oltre che della misura interdittiva — nonché il sequestro preventivo di un camping, di un ristorante e di beni di un’associazione esistenti presso l’Arena del Molo di Terracina. ‘Mare Sicuro 2019’: i controlli della Guardia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022). Una giornata a dir poco movimentata quella di oggi, 19 luglio, per la cittadina di mare. Oltre al terremoto politico che ha scosso l’amministrazione portando all’arresto del Primo Cittadino, adesso arrivano anche gli esiti di alcune indagini condotte dalla Guardia Costiera e dai Carabinieri. Rispetto a quest’ultime le suddette forze dell’ordine hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, con cui sono stati disposti gli arresti domiciliari per 6e nei confronti di altre 7, divieti di dimora — oltre che della misura interdittiva — nonché il sequestro preventivo di un camping, di un ristorante e didi un’associazione esistenti presso l’Arena del Molo di. ‘Mare Sicuro 2019’: i controlli della Guardia ...

