"Resta con noi, non ci lasciar": i parlamentari e l'appello cantato per Mario Draghi (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo le prese di posizione di varie associazioni, manifestazioni di partito enfatizzate come 'di popolo' e dalla partecipazione non proprio di massa e raccolte firme, molta risonanza ha avuto il coro 'Draghi Resta'. Allora anche noi abbiamo dato la possibilità ai parlamentari di contribuire agli appelli. A voi il giudizio sul risultato. Resta l'impressione di partiti spaventati dal voto anticipato e che vogliono, ancora una volta, farsi scudo attraverso il 'sacrificio' di un tecnico quale Mario Draghi. Nel video esponenti del Pd, come Graziano Delrio e Debora Serracchiani, di Italia per il futuro (Sergio Battelli), della Lega, come Gianmarco Centinaio e Claudio Durigon, di Forza Italia (Alessandro Cattaneo), del M5s (Andrea Cioffi) e Pierluigi Bersani (Leu).

