Rapinarono una sala scommesse in Irpinia | presi gli autori del colpo

Avellino – Con il volto coperto da mascherina anti Covid, avevano rapinato nel gennaio scorso unadi Avella, in provincia di Avellino, e si erano dati alla fuga facendosi consegnare l'auto di un dipendente. I tre presunti responsabili sono stati arrestati dai carabinieri a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura di Avellino. Si tratta di un 39enne di Avella, e di un 20enne e 22enne di Nola (Napoli) cui gli investigatori sono risaliti partendo dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato nella. L'ordinanza di custodia cautelare per concorso in rapina è stata notificata i tre indagati nel carcere napoletano di Poggioreale, dove si trovano detenuti per altra causa.