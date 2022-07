Paragone a valanga su Draghi | Suicidio in diretta tv | la previsione sul governo

Leggi su iltempo

(Di martedì 19 luglio 2022) Al Senato assisteremo "alperfetto". Gianluigimartedì 19 luglio, alla vigilia del voto di fiducia suldi Mario, interviene nel corso di Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4. Per il leader Italexit "davanti alle telecamere" andrà in scena "il suicido perfetto del Paese". In studio si chiedono perché usa l'immagine del, eargomenta: "Si continua a dire: meno male che c'è, il salvatore della patria. Lo dicono la stampa internazionale le cancellerie, Confindustria, le associazioni di categoria, i sindaci, i sindacati...". Insomma, il premier è l'uomo della provvidenza. "Ma il primo che non riesce a dare una road map di uscita" dalla crisi "è lui", attacca il leader di Italexit. ...