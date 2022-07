Padova | 27enne muore di overdose in carcere | si indaga per omissione di soccorso

Pubblicità

Il Mattino di Padova

Proseguono le indagini da parte della Procura sulla morte in carcera del detenuto tunisino Mohammed El Habchi di 27 anni avvenuta lo scorso 15 giugno. Secondo gli inquirenti al momento ...Torna lo spettro della droga all'interno del carcere Due Palazzi di Padova. Dopo lo scandalo che nel 2014 portò all'arresto di polizia penitenziaria e detenuti, sembra che il fenomeno non sia ancora s ...