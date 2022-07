Lazio | Lotito ai tifosi | «Vogliamo che supportiate questa squadra I ragazzi hanno voglia di dimostrare tanto»

(Di martedì 19 luglio 2022) Claudio, presidente della, ha parlato dal palco dello Zandegiacomo durante la presentazione della terza maglia Claudio, presidente della, ha parlato dal palco dello Zandegiacomo durante la presentazione della terza maglia. Le sue dichiarazioni:– «Volevo ringraziarvi per la vostra presenza che dà forza a questo club. In Piazza del Popolo avevo promesso che avremmo costruito unacompetitiva e ci stiamo riuscendo. Ibisogno di un supporto, di amore e di passione, di stimoli.che voi, numerosi come siete,. Vi darà grandissime soddisfazioni. Sono tutti uniti e bravi, combattono per i ...

Pubblicità

NoveGennaio1900 : Lo dico senza troppi giri di parole. No a #Vecino Grosso si a #Mertens #Lazio #lotito #tare #Sarri @OfficialSSLazio Forza Lazio - BryanCondor5 : RT @Angelocep: Compra anche tu la calcolatrice della Lazio. Potrai passare le tue giornate a fare i conti di quanto è sconveniente avere Dy… - kronmen99 : @OBauscia @bergomifabio È esattamente la stessa cosa di Lotito-Inzaghi, anzi quella fu anche peggio dato la storia… - Angelocep : Compra anche tu la calcolatrice della Lazio. Potrai passare le tue giornate a fare i conti di quanto è sconveniente… - CorSport : Presentata la #Lazio. #Lotito: 'La squadra c'è'. #Sarri: 'Voglio l'#Olimpico pieno' -

, Sarri: 'Spero in un Olimpico pieno'.: 'Vogliamo dimostrare di essere i primi della capitale' Dopo le dichiarazioni del sindaco e il vicesindaco di Auronzo, oltre al numero uno di Media ...Sarri non ci sta e interrompe la seduta, Radu: 'Sono molto fiducioso per la nuova stagione. ... Infine una battuta anche sui 18 anni di presidenza: 'Auguri per questi 18 anni. La società è ...Presentazione in corso, la chiude il presidente Claudio Lotito. Microfono in mano, ecco le sue parole al centro dello Zandegiacomo: "Voglio innanzitutto ringraziarvi per la vostra ...Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal ritiro della formazione biancoceleste ...