Gli ucraini devono sapere che ci sono quelli che vogliono aiutarli | e poi i pacifisti

Quando il pacifista discuterà delle responsabilità occidentali commentando anziché sorvolando la notizia dell'ennesimo massacro, allora la sua opinione potrà essere ascoltata anziché disprezzata come merita. Quando avrà il coraggio di spiegare agli ucraini in che cosa sarebbe consistito il loro dovere morale della resa, e cioè nell'accettare la propria denazificazione tramite gli eccidi, le stragi di civili, il bombardamento delle scuole, degli asili, delle università, degli ospedali, dei mercati, dei depositi di cibo, allora il pacifista potrà reclamare rispetto. Quando la pace pacifista sarà opposta agli stupri e alle deportazioni, non alle cospirazioni atlantiche e alle vanità di Zelensky, allora la soluzione pacifica di cui vagheggia il pacifista potrà essere giudicata come qualcosa di diverso rispetto a ciò che continua a essere, una ignobile e confortevole bugia ...

