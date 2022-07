Facebook: ogni utente potrà avere fino a 5 profili diversi - Tech - quotidiano.net (Di martedì 19 luglio 2022) Home page di Facebook da pc Facebook ha deciso di dare la possibilità ai propri utenti di aggiungere fino a 4 diversi profili al proprio account personale (arrivando a 5 totali), gestendoli in maniera ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Home page dida pcha deciso di dare la possibilità ai propri utenti di aggiungerea 4al proprio account personale (arrivando a 5 totali), gestendoli in maniera ...

