"Cosa andrà in onda in Rai": Francesco Totti, la vendetta contro Ilary Blasi (Di martedì 19 luglio 2022) Movimenti in Rai dove si vocifera ci sarà un posto anche per Francesco Totti. Dopo la separazione da Ilary Blasi, l'ex calciatore della Roma potrebbe approdare su RaiSport. La direttrice Alessandra De Stefano sarebbe tornata all'attacco per averlo nella squadra dei talent in vista dei Mondiali del Qatar. Il dubbio - spiega Dagospia che ha lanciato l'indiscrezione - è se Viale Mazzini riuscirà o meno a convincere Totti. Proprio l'ex capitano giallorosso sarebbe a un passo dal ritorno in qualità di direttore tecnico alla Roma. La notizia segue i rumors sui primi contatti tra le parti avvenuti a Tirana e l'impressione è che ci sia grande ottimismo sulla possibile fumata bianca. Intanto arrivano novità anche per l'ex moglie. Alla Blasi Mediaset ha rinnovato il suo contratto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Movimenti in Rai dove si vocifera ci sarà un posto anche per. Dopo la separazione da, l'ex calciatore della Roma potrebbe approdare su RaiSport. La direttrice Alessandra De Stefano sarebbe tornata all'attacco per averlo nella squadra dei talent in vista dei Mondiali del Qatar. Il dubbio - spiega Dagospia che ha lanciato l'indiscrezione - è se Viale Mazzini riuscirà o meno a convincere. Proprio l'ex capitano giallorosso sarebbe a un passo dal ritorno in qualità di direttore tecnico alla Roma. La notizia segue i rumors sui primi contatti tra le parti avvenuti a Tirana e l'impressione è che ci sia grande ottimismo sulla possibile fumata bianca. Intanto arrivano novità anche per l'ex moglie. AllaMediaset ha rinnovato il suo contratto che ...

