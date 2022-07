Amichevole 2022, Empoli ok al secondo test: Seravezza battuta 3-0 (Di martedì 19 luglio 2022) secondo test Amichevole e seconda vittoria per l’Empoli di mister Zanetti che al Centro Sportivo di Petroio ha battuto 3-0 il Seravezza Pozzi, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D. Poche occasioni nel corso di una prima frazione di gioco che ha visto in campo i nuovi acquisti Mattia Destro, Satriano e De Winter. Pallino del gioco nelle mani degli azzurri, ma i tiri in porta sono tutti dalla distanza. Discorso diverso nella ripresa. A sbloccare il risultato ci pensa Luperto, all’indomani del suo acquisto in prestito con obbligo riscatto: l’ex Napoli aggancia sugli sviluppi dell’undicesimo angolo della gara e gira in rete al 60?. Al 67? il raddoppio: assist di Parisi, il 2003 Baldanzi è lucido e da buona posizione firma il 2-0. Nel finale c’è spazio per il primo gol in maglia ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022)e seconda vittoria per l’di mister Zanetti che al Centro Sportivo di Petroio ha battuto 3-0 ilPozzi, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D. Poche occasioni nel corso di una prima frazione di gioco che ha visto in campo i nuovi acquisti Mattia Destro, Satriano e De Winter. Pallino del gioco nelle mani degli azzurri, ma i tiri in porta sono tutti dalla distanza. Discorso diverso nella ripresa. A sbloccare il risultato ci pensa Luperto, all’indomani del suo acquisto in prestito con obbligo riscatto: l’ex Napoli aggancia sugli sviluppi dell’undicesimo angolo della gara e gira in rete al 60?. Al 67? il raddoppio: assist di Parisi, il 2003 Baldanzi è lucido e da buona posizione firma il 2-0. Nel finale c’è spazio per il primo gol in maglia ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Dybala non parte con la squadra per l'amichevole contro lo @Sporting_CP: in defi… - DiMarzio : #Roma, #Zaniolo salta l'amichevole con il Trastevere a causa di un problema fisico - DiMarzio : .@Inter vittoria per 10 a 0 nella prima amichevole stagionale. Subito in gol Lukaku, doppietta per Lautaro ??… - serieAnews_com : #SportingLisbonaRoma, #Dybala non è partito con il resto dei compagni. Restano da limare ancora alcuni dettagli sul… - KunNicoolas : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Dybala non parte con la squadra per l'amichevole contro lo @Sporting_CP: in definizione gl… -