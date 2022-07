Zelensky: licenziati il procuratore generale e capo intelligence (Di lunedì 18 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato ieri sera il licenziamento del procuratore generale Iryna Venediktova e del capo dell'intelligence del Paese (Sbu) Ivan Bakanov a causa dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha annunciato ieri sera il licenziamento delIryna Venediktova e deldell'del Paese (Sbu) Ivan Bakanov a causa dei ...

