"Vogliamo i nostri Star Wars e Harry Potter": la strategia di Netflix per restare al vertice (Di lunedì 18 luglio 2022) Per far tornare a crescere la sua base di abbonati e per riuscire a massimizzare le opportunità commerciali dietro ai suoi successi più grandi, come Stranger Things.... Leggi su dday (Di lunedì 18 luglio 2022) Per far tornare a crescere la sua base di abbonati e per riuscire a massimizzare le opportunità commerciali dietro ai suoi successi più grandi, come Stranger Things....

Pubblicità

Digital_Day : Per far tornare a crescere la sua base di abbonati e per riuscire a massimizzare le opportunità commerciali dietro… - CgilBologna : RT @CgilEsteri: Vogliamo una riforma della #PA che passi anche per una maggiore #formazione, ferma oggi a soli €48 per dipendente, una medi… - CGILModena : RT @CgilEsteri: Vogliamo una riforma della #PA che passi anche per una maggiore #formazione, ferma oggi a soli €48 per dipendente, una medi… - Beatric79497880 : RT @ale_macina: No, non è un’estate un po’ più calda. No, non va bene perchè tanto è estate. Questa è la #crisiclimatica nelle nostre vite.… - StefanoBogini : RT @ale_macina: No, non è un’estate un po’ più calda. No, non va bene perchè tanto è estate. Questa è la #crisiclimatica nelle nostre vite.… -