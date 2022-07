Ultime Notizie – Putin: “Problemi tecnologici colossali per sanzioni ma li supereremo” (Di lunedì 18 luglio 2022) La Russia sta affrontando Problemi “colossali” a livello tecnologico a causa delle sanzioni occidentali per la guerra in Ucraina, ma li supererà. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico ed i progetti nazionali. “Questa è una sfida per il nostro Paese”, ma davanti alla “mole colossale di difficoltà che stiamo affrontando, cercheremo nuove soluzioni in modo energico e competente”, ha assicurato Putin, secondo cui le sanzioni colpiscono tecnologie che hanno acquisito un carattere globale e sono alla base dello sviluppo di qualsiasi Paese. Sempre secondo il leader russo, citato dall’agenzia Tass, l’Occidente sta cercando di “frenare lo sviluppo della Russia”, ma ha assicurato che nonostante le difficoltà il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) La Russia sta affrontando” a livello tecnologico a causa delleoccidentali per la guerra in Ucraina, ma li supererà. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir, nel corso di una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico ed i progetti nazionali. “Questa è una sfida per il nostro Paese”, ma davanti alla “mole colossale di difficoltà che stiamo affrontando, cercheremo nuove soluzioni in modo energico e competente”, ha assicurato, secondo cui lecolpiscono tecnologie che hanno acquisito un carattere globale e sono alla base dello sviluppo di qualsiasi Paese. Sempre secondo il leader russo, citato dall’agenzia Tass, l’Occidente sta cercando di “frenare lo sviluppo della Russia”, ma ha assicurato che nonostante le difficoltà il ...

