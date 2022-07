Tragedia in Sardegna, bimbo romano di 6 anni muore annegato: si indaga per omicidio colposo (Di lunedì 18 luglio 2022) Era in vacanza con la famiglia e da Roma Nord, dalla Cassia, era ‘sbarcato’ in Sardegna. Dovevano essere giorni di relax, spensierati. Giorni che, invece, si sono trasformati in Tragedia perché proprio in quel resort da sogno lui, un bimbo romano di appena 6 anni, Mattias P., è morto annegato. Sotto gli occhi increduli di chi era lì e non ha potuto fare molto per salvarlo. Come è morto il bimbo romano nella piscina in Sardegna Ora sarà l’autopsia sul corpo del piccolo a chiarire le cause del decesso, avvenuto sabato pomeriggio nella piscina del resort dove il bimbo e la sua famiglia stavano alloggiando, a Careddu, in Ogliastra. Intanto, per la morte la pm ha aperto un fascicolo e si indaga per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 luglio 2022) Era in vacanza con la famiglia e da Roma Nord, dalla Cassia, era ‘sbarcato’ in. Dovevano essere giorni di relax, spensierati. Giorni che, invece, si sono trasformati inperché proprio in quel resort da sogno lui, undi appena 6, Mattias P., è morto. Sotto gli occhi increduli di chi era lì e non ha potuto fare molto per salvarlo. Come è morto ilnella piscina inOra sarà l’autopsia sul corpo del piccolo a chiarire le cause del decesso, avvenuto sabato pomeriggio nella piscina del resort dove ile la sua famiglia stavano alloggiando, a Careddu, in Ogliastra. Intanto, per la morte la pm ha aperto un fascicolo e siper ...

Pubblicità

CorriereCitta : Tragedia in Sardegna, bimbo romano di 6 anni muore annegato: si indaga per omicidio colposo - il_Portavoce_ : Bambino di 6 anni annega mentre gioca in piscina, tragedia nel resort di Cala Luas #calaluas #resort #vacanza… - infoitinterno : La tragedia in Sardegna, Mattias, 6 anni, annegato nella piscina del resort: “Nessuno se n'è accorto” - rep_roma : La tragedia in Sardegna, Mattias, 6 anni, annegato nella piscina del resort: “Nessuno se n’è accorto” [aggiornament… - alessianatoli : RT @romatoday: Tragedia in vacanza: bimbo romano di 6 anni muore annegato in piscina -