Recensione Trifo Ollie | il robot aspirapolvere-sorvegliante

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 18 luglio 2022)si propone come unpensato per i nostri amici a 4 zampe; se ci ha convinti o meno, però, lo scoprirete solo nel corso di questaDituttoteK ne ha già visti passare tanti. Tra i marchi già trattati c’è, per l’appunto, proprio. Questa è un’azienda abbastanza giovane, che vede la sua nascita nel 2016 e che, nei suoi prodotti, punta a un target specifico: i possessori di animali domestici. Partendo da questo presupposto,non è venduto come il classico. Nel bundle sono inclusi degli accessori per i nostri animali domestici.promette, inoltre, di salvaguardare ...