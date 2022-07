Opere di trasformismo in Parlamento

(Di lunedì 18 luglio 2022) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter a questo link. È gratis! La cosa divert... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

Agenzia ANSA

E al Teatro Torlonia, il 9 e il 10 luglio, ' Pindarico ', spettacolo die illusionismo ... Inaugura oggi alla Fondazione Primoli, la mostra 'When in Rome ', condi Warios, Elia 900, ...Grande spazio allo spettacolo daldi Gianni Dettori, agli spettacoli in drag di La ... artigiane e molte scuole dell'isola con un concorso che ha portato le trevincitrici a ... Altaroma, sfila la vagabonda trasformista di Luigi Borbone Martedì 19 luglio sarà la volta di Quartiere Merlo con attività e laboratori attivi fin dal pomeriggio, alle ore 20.45 in scena All’inCirco.."In occasione della presa d’atto del Pai, la politica algherese è riuscita a dare il massimo nel trasformismo. Nemmeno Arturo Braghetti avrebbe saputo fare ...