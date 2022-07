Multa da 5000 euro per la pipì nel parcheggio a Verano Brianza (Di lunedì 18 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La pipi nel parcheggio costa 5000 euro di Multa ad un giovane di Mariano Comense, sorpreso in flagranza dai carabinieri di Verano Brianza. E’ successo la scorsa notte verso le 4. I carabinieri in pattugliamento nella zona commerciale Mc Donald’s-eurospin-Togotà a Verano Brianza, sono transitati nel parcheggio compreso tra via Comasina e via Brunati. Multa ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 18 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La pipi nelcostadiad un giovane di Mariano Comense, sorpreso in flagranza dai carabinieri di. E’ successo la scorsa notte verso le 4. I carabinieri in pattugliamento nella zona commerciale Mc Donald’s-spin-Togotà a, sono transitati nelcompreso tra via Comasina e via Brunati.... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ...

Pubblicità

MauroSalvigni : @ilmessaggeroit 5000€ di multa mi sembra una sanzione adeguata, poi un TSO doveroso altre ti queste merde non la smetteranno mai - salvo_costadura : @Inter_Rompi @xelagrillo Se fosse stato a maglie invertite sarebbe spuntato il primo Bonucci che passa da lì e ti a… - SamaRosa70 : RT @MatteoS11945980: @ProfMBassetti Perché, da noi si sta meglio? Sono stato positivo per alcuni giorni. Ricevuto avviso sul portale della… - MatteoS11945980 : @ProfMBassetti Perché, da noi si sta meglio? Sono stato positivo per alcuni giorni. Ricevuto avviso sul portale del… - PieroNitti : @insider_motori Evidentemente la FIA ha bisogno di soldi ?? 5000 dollari di multa anche a Vettel già che ci siamo… -