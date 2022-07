Marina di Minturno Sette Messe in Spiaggia per l’Estate 2022

(Di lunedì 18 luglio 2022)appuntamenti serali sulladel lungomare di, dove la Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire si trasferisce per lein, iniziativa tipica delle parrocchie di mare, che permette ai turisti e ospiti di conciliare il tempo di vacanza e riposo con la fede cristiana. Questi gli appuntamenti: DOMENICA 31 LUGLIO 20.30 LIDOBEACH DOMENICA 7 AGOSTO 20.30 CAMPING GOLDEN GARDEN GIOVEDÌ 11 AGOSTO 19.30 9a FESTA DEL LEVANTE Piazza Giorgio Bassani (non c’è Messa in parrocchia) DOMENICA 14 AGOSTO 20.30 CAMPING ARIZONA LUNEDÌ 15 AGOSTO 12.00 CAMPINGLUNEDÌ 15 AGOSTO 20.30 CAMPING CHALET AZZURRO VENERDI’ 19 AGOSTO 19.30 RESIDENCE LIDO IL RAGNO (non c’è Messa in parrocchia) “C’è un tempo ...

Pubblicità

Il Faro online

... in località Gianola a Formia, i due punti nel comune di, quello allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena, presso la, e quello a Scauri, presso la foce del Rio Recillo. Nel ...... in località Gianola a Formia, i due punti nel comune di, quello allo sbocco del canale di scolo a sud della darsena, presso la, e quello a Scauri, presso la foce del Rio Recillo. Nel ... Marina di Minturno in festa per la Madonna del Carmine 2022 dei litorali di Minturno, Gaeta e Sperlonga. Come di consueto in occasione di simili missioni di telerilevamento aereo, le potenziate capacità di scoperta aera sono supportate, sul territorio ed in ...Al via a Marina di Minturno, in provincia di Latina ma diocesi di Gaeta, la tradizionale festa della Madonna del Carmine, organizzata dalla parrocchia di San Biagio vescovo e martire. Il 14 e il 15 lu ...