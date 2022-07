L'amore via chat quando non si è corrisposti diventa tortura o piacere sadico? (Di lunedì 18 luglio 2022) Cara Ester, ti scrivo dopo aver letto molte tue risposte dai tratti cinici ma realisti, volte a spronare coloro le quali come me si sono imbattute in uno dei tanti Beppe. Ti ringrazio perché leggere la tua rubrica mi ha salvato, mi ha fatto sentire meno sola e dato modo di capire perché ero così ossessionata da lui. Ora, ad anni di distanza, sento il bisogno di condividere con te la mia storia. Il tutto inizia con me, ingenua studentessa universitaria, la quale l’amore l’aveva incontrato solo una volta al liceo e stupidamente si era autoconvinta che era sistemata, che quello era il suo “e vissero felici e contenti” anche se sapeva benissimo, in cuor suo, che felice non lo era per niente. La mia storia andava avanti nella routine da quasi sei anni ormai e dentro di me sentivo che questi anni ci avevano separati, che eravamo diversi che lui non mi rendeva felice ma avevo ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 luglio 2022) Cara Ester, ti scrivo dopo aver letto molte tue risposte dai tratti cinici ma realisti, volte a spronare coloro le quali come me si sono imbattute in uno dei tanti Beppe. Ti ringrazio perché leggere la tua rubrica mi ha salvato, mi ha fatto sentire meno sola e dato modo di capire perché ero così ossessionata da lui. Ora, ad anni di distanza, sento il bisogno di condividere con te la mia storia. Il tutto inizia con me, ingenua studentessa universitaria, la quale l’l’aveva incontrato solo una volta al liceo e stupidamente si era autoconvinta che era sistemata, che quello era il suo “e vissero felici e contenti” anche se sapeva benissimo, in cuor suo, che felice non lo era per niente. La mia storia andava avanti nella routine da quasi sei anni ormai e dentro di me sentivo che questi anni ci avevano separati, che eravamo diversi che lui non mi rendeva felice ma avevo ...

Pubblicità

Roma : #MuseiCapitolini, al via dal 13 luglio la #mostra 'Domiziano Imperatore. Odio e amore'. Curata dalla… - xmaux : RT @Zziagenio78: Comunque st'estate tutto ok a parte che non c'è il Premier, non c'è personale aereo, non c'è gas, non c'è grano, non c'è a… - katy_deangel : @SolexMyheart @Soleil_stasi @AXBproduction Un amore così grande… buttato via!?? - vincenzo5grana : La sua dolcezza mi ha fatto perdere la testa ?? Andare via da Napoli sarà più duro di quanto avessi potuto immagina… - daniifal : RT @letiziarocchi2: Se la casa del mondo è buia, l’amore troverà la via per costruirci le finestre. Rumi -