Italia, che delusione: subito game over in un girone alla portata. Il movimento deve crescere (Di lunedì 18 luglio 2022) E’ una delusione grossa e va ancora metabolizzata, ma fa già male subito dopo il triplice fischio. L’Italia è fuori già ai gironi degli Europei femminili, senza vittorie all’attivo, subendo sette gol e segnandone soltanto due. E andando incontro a un fallimento tutto tranne che annunciato: si sperava e si pensava di poter arrivare almeno ai quarti di finale, come ai Mondiali 2019, invece come agli Europei 2017 siamo eliminate ai gironi, ma all’epoca il gruppo era di ferro e il nostro movimento non in crescita come in questi ultimi tempi. Ma è vera crescita o sono solo slogan? Forse la verità sta nel mezzo. Metodi di lavoro, professionismo, cultura sportiva: in Italia siamo indietro, forse meno indietro rispetto ad altri tempi, ma c’è tanto da lavorare. Il tanto sbandierato professionismo per il ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) E’ unagrossa e va ancora metabolizzata, ma fa già maledopo il triplice fischio. L’è fuori già ai gironi degli Europei femminili, senza vittorie all’attivo, subendo sette gol e segnandone soltanto due. E andando incontro a un fallimento tutto tranne che annunciato: si sperava e si pensava di poter arrivare almeno ai quarti di finale, come ai Mondiali 2019, invece come agli Europei 2017 siamo eliminate ai gironi, ma all’epoca il gruppo era di ferro e il nostronon in crescita come in questi ultimi tempi. Ma è vera crescita o sono solo slogan? Forse la verità sta nel mezzo. Metodi di lavoro, professionismo, cultura sportiva: insiamo indietro, forse meno indietro rispetto ad altri tempi, ma c’è tanto da lavorare. Il tanto sbandierato professionismo per il ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Di Battista: “A Di Maio non interessa dell’Italia, ha mentito così tante volte che in confronto Renzi è un personag… - CottarelliCPI : L’Algeria diventa il primo fornitore di gas dell’Italia. Un altro successo del Governo Draghi che forse qualcuno do… - marattin : Poi me lo dovete spiegare fino a che punto l’Italia può stare appesa a gente del genere, dopo tutto quello che hann… - iosonoMG : RT @Sandro_biennale: @frncsc_cnt Un pnrr che non sia a livello di una tesina delle superiori, tipo? Una credibilità internazionale che sta… - GiacomoPagliani : @QuartoMartire @bass_doc @PoliticaPerJedi Cosa hai capito vedendo che sono di Modena? Che forse ne so qualcosa se e… -