Ibrahimovic e il Milan insieme per un’altra stagione

(Di lunedì 18 luglio 2022)O (ITALPRESS) – Zlatansarà un giocatore delper. Ufficiale la firma sul contratto che legherà l’attaccante svedese, 41 anni il prossimo ottobre, ai rossoneri fino al 30 giugno 2023 col numero 11 sulle spalle. Aldal 2010 al 2012 e poi tornato nel 2020, Ibra lo scorso 25 maggio, dopo la vittoria dello scudetto, è stato operato al ginocchio sinistro dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet. Un’artroscopia programmata da tempo “per risolvere definitivamente l’instabilità dell’articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale”, aveva fatto sapere all’epoca la società rossonera, stimando il recupero in 7-8 mesi. Lo svedese, dunque, potrebbe tornare in campo dopo la sosta per i ...

