Governo, a san Silevestro un centinaio di persone in piazza: "Draghi resta" (Di lunedì 18 luglio 2022) Introdotta dall'inno di Mameli, ha preso il via in piazza san Silvestro a Roma, la manifestazione per sostenere il premier Mario Draghi e incoraggiarlo nella prosecuzione della sua azione di Governo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Introdotta dall'inno di Mameli, ha preso il via insan Silvestro a Roma, la manifestazione per sostenere il premier Marioe incoraggiarlo nella prosecuzione della sua azione di, ...

Pubblicità

Filippo_Rossi : RT @alessperu: @Filippo_Rossi per la @BuonaDestra a Piazza San Silvestro a Roma per per sostenere il Governo #Draghi. @corinna_marzi @bdli… - corinna_marzi : RT @alessperu: @Filippo_Rossi per la @BuonaDestra a Piazza San Silvestro a Roma per per sostenere il Governo #Draghi. @corinna_marzi @bdli… - BuonaDestra : RT @alessperu: @Filippo_Rossi per la @BuonaDestra a Piazza San Silvestro a Roma per per sostenere il Governo #Draghi. @corinna_marzi @bdli… - YBrioschi : RT @alessperu: @Filippo_Rossi per la @BuonaDestra a Piazza San Silvestro a Roma per per sostenere il Governo #Draghi. @corinna_marzi @bdli… - bdliguria : RT @alessperu: @Filippo_Rossi per la @BuonaDestra a Piazza San Silvestro a Roma per per sostenere il Governo #Draghi. @corinna_marzi @bdli… -