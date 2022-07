Farmaceutica, concluso iter fusione Bms-Celgene in Italia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Si conclude il processo di fusione per incorporazione tra Bristol Myers Squibb srl e Celgene srl e le relative entità legali. Dal primo agosto Bms sarà l’unico rappresentante locale del gruppo e distributore dei farmaci dell’azienda in Italia. “E’ un momento entusiasmante per la storia della nostra azienda – dichiara Emma Charles, General Manager Bristol Myers Squibb srl – Con l’acquisizione di Celgene, la pipeline di Bristol Myers Squibb è oggi tra le più ampie e diversificate nel mondo farmaceutico, con oltre 50 molecole in diverse fasi di sviluppo. In particolare, operiamo in aree terapeutiche in cui è elevata la necessità di nuovi farmaci o di terapie alternative a quelle esistenti – oncologia, ematologia, immunologia, cardiovascolare – e in Italia possiamo vantare più di 40 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Si conclude il processo diper incorporazione tra Bristol Myers Squibb srl esrl e le relative entità legali. Dal primo agosto Bms sarà l’unico rappresentante locale del gruppo e distributore dei farmaci dell’azienda in. “E’ un momento entusiasmante per la storia della nostra azienda – dichiara Emma Charles, General Manager Bristol Myers Squibb srl – Con l’acquisizione di, la pipeline di Bristol Myers Squibb è oggi tra le più ampie e diversificate nel mondo farmaceutico, con oltre 50 molecole in diverse fasi di sviluppo. In particolare, operiamo in aree terapeutiche in cui è elevata la necessità di nuovi farmaci o di terapie alternative a quelle esistenti – oncologia, ematologia, immunologia, cardiovascolare – e inpossiamo vantare più di 40 ...

