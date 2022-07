Empoli | resta incinta da precaria | viene assunta a tempo indeterminato - Non mollate | il mondo è ancora un luogo animato da persone

Pubblicità

Corriere Fiorentino

La titolare del bar, una volta appresa la notizia della gravidanza, ha deciso subito di tutelare la collaboratrice. È la storia di Sara Cinelli, 29 anni, originaria di ...... Empoli, resta incinta da precaria: la titolare decide di assumerla a tempo indeterminato Appena ha saputo che la sua collaboratrice, precaria, era rimasta incinta non ci ha pensato due volte a farle un contratto a tempo indeterminato. Un gesto di solidarietà - secondo quanto riporta Il Ti ...