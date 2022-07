Dybala e l’estate triste dell’imprescindibile che si è riscoperto superfluo. Ora il matrimonio con Mourinho per alimentare altrui rimpianti (Di lunedì 18 luglio 2022) Niente riesce a trasformarsi in certezza come l’azzardo. Perché l’alea ingigantisce i sogni, dilata le speranze, calcifica nuove convinzioni. Anche a costo di confonderle con i desideri personali. La foto di Dybala che sbarca nel ritiro portoghese della Roma racconta una verità piuttosto complessa. È la certificazione dell’ambiziosità del progetto di Friedkin, dell’immutata capacità attrattiva di Mourinho. Lo Special One alza il telefono e tutti i giocatori rispondono presente. Così come era un tempo, è ancora adesso. Ma l’arrivo dell’argentino è anche la spia della dimensione internazionale di un attaccante che alla soglia dei trent’anni si ritrova a fare i conti con un presente molto diverso da quello che tutti immaginavano. Le ultime immagini di Dybala sono dominate da gocce d’acqua salata. Quelle che cadono dai suoi occhi nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Niente riesce a trasformarsi in certezza come l’azzardo. Perché l’alea ingigantisce i sogni, dilata le speranze, calcifica nuove convinzioni. Anche a costo di confonderle con i desideri personali. La foto diche sbarca nel ritiro portoghese della Roma racconta una verità piuttosto complessa. È la certificazione dell’ambiziosità del progetto di Friedkin, dell’immutata capacità attrattiva di. Lo Special One alza il telefono e tutti i giocatori rispondono presente. Così come era un tempo, è ancora adesso. Ma l’arrivo dell’argentino è anche la spia della dimensione internazionale di un attaccante che alla soglia dei trent’anni si ritrova a fare i conti con un presente molto diverso da quello che tutti immaginavano. Le ultime immagini disono dominate da gocce d’acqua salata. Quelle che cadono dai suoi occhi nel ...

