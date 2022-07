Draghi: “L’Algeria accelera sulla fornitura di gas”. Firmati quindici accordi (Di lunedì 18 luglio 2022) Missione compiuta, quella di Mario Draghi. L'Algeria accelera sulle forniture di gas più cospicue. Rinnovabili, strade, autostrade e grandi opere, lotta alla corruzione, attraverso la collaborazione con l'Anac, ma anche alla radicalizzazione in carcere, sono alcuni dei 15 tra accordi, memorandum di intesa, protocolli di cooperazione e dichiarazioni di intese Firmati tra governo italiano e algerino al termine del IV vertice intergovernativo di Algeri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 luglio 2022) Missione compiuta, quella di Mario. L'Algeriasulle forniture di gas più cospicue. Rinnovabili, strade, autostrade e grandi opere, lotta alla corruzione, attraverso la collaborazione con l'Anac, ma anche alla radicalizzazione in carcere, sono alcuni dei 15 tra, memorandum di intesa, protocolli di cooperazione e dichiarazioni di intesetra governo italiano e algerino al termine del IV vertice intergovernativo di Algeri L'articolo proviene da Firenze Post.

