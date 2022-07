Draghi in Algeria per il quarto vertice intergovernativo italo-algerino (Di lunedì 18 luglio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è arrivato, questa mattina, ad Algeri insieme a una delegazione del governo italiano di cui fanno parte i ministri degli Esteri, Interno, Giustizia, Transizione ecologica, Infrastrutture e Pari opportunità e Famiglia, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Roberto Cingolani, Enrico Giovannini ed Elena Bonetti. Oggi la visita in Algeria del premier Mario Draghi e dei ministri Di Maio, Lamorgese, Cartabia, Cingolani, Giovannini e Bonetti Draghi è giunto ad Algeri per il quarto vertice intergovernativo italo-algerino, che prevede una serie di appuntamenti ufficiali (qui il programma ufficiale) tra cui la firma di accordi e la conferenza stampa congiunta tra il premier italiano e il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 luglio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario, è arrivato, questa mattina, ad Algeri insieme a una delegazione del governo italiano di cui fanno parte i ministri degli Esteri, Interno, Giustizia, Transizione ecologica, Infrastrutture e Pari opportunità e Famiglia, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Roberto Cingolani, Enrico Giovannini ed Elena Bonetti. Oggi la visita indel premier Marioe dei ministri Di Maio, Lamorgese, Cartabia, Cingolani, Giovannini e Bonettiè giunto ad Algeri per il, che prevede una serie di appuntamenti ufficiali (qui il programma ufficiale) tra cui la firma di accordi e la conferenza stampa congiunta tra il premier italiano e il ...

